Sabatini: "La situazione della Fiorentina è grave. Questione stadio ridicola "
Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del momento negativo che sta vivendo la Fiorentina di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni: "La situazione della Fiorentina è grave. Con il Napoli mi era sembrato di vedere una squadra giocare come fosse un passatempo, col Como invece la squadra viola ad un certo punto è stata impotente di fronte agli uomini di Fabregas. La Fiorentina però, soprattutto a Firenze, non può fare quanto visto".
Sul tema stadio: "Facevano prima a rimodernare gli Uffizi che a rifare la Curva Fiesole. Gli ultras non fanno mancare il tifo, ma ciò che sta accadendo a Firenze è ridicolo, 2-3 anni per rifare una curva… per rifare uno stadio quanti ne servono… 30?”
Spesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivodi Angelo Giorgetti
