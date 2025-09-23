Sabatini: "La situazione della Fiorentina è grave. Questione stadio ridicola "

Sabatini: "La situazione della Fiorentina è grave. Questione stadio ridicola "
Oggi alle 14:28News
di Redazione FV

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del momento negativo che sta vivendo la Fiorentina di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni: "La situazione della Fiorentina è grave. Con il Napoli mi era sembrato di vedere una squadra giocare come fosse un passatempo, col Como invece la squadra viola ad un certo punto è stata impotente di fronte agli uomini di Fabregas. La Fiorentina però, soprattutto a Firenze, non può fare quanto visto".

Sul tema stadio: "Facevano prima a rimodernare gli Uffizi che a rifare la Curva Fiesole. Gli ultras non fanno mancare il tifo, ma ciò che sta accadendo a Firenze è ridicolo, 2-3 anni per rifare una curva… per rifare uno stadio quanti ne servono… 30?”