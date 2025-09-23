Sabatini: "La situazione della Fiorentina è grave. Questione stadio ridicola "

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del momento negativo che sta vivendo la Fiorentina di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni: "La situazione della Fiorentina è grave. Con il Napoli mi era sembrato di vedere una squadra giocare come fosse un passatempo, col Como invece la squadra viola ad un certo punto è stata impotente di fronte agli uomini di Fabregas. La Fiorentina però, soprattutto a Firenze, non può fare quanto visto".

Sul tema stadio: "Facevano prima a rimodernare gli Uffizi che a rifare la Curva Fiesole. Gli ultras non fanno mancare il tifo, ma ciò che sta accadendo a Firenze è ridicolo, 2-3 anni per rifare una curva… per rifare uno stadio quanti ne servono… 30?”