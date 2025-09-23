Coppa Italia, alle 18.30 c'è Udinese-Palermo: le formazioni ufficiali

Alle 18.30 va in scena la seconda sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia tra Udinese e Palermo. Ecco le formazioni ufficiali, con l'ex Fiorentina Zaniolo che parte dal 1'.

Udinese (3-5-2): Sava; Palma, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Buksa. A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Atta, Ehizibue, Camara, Kristensen, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto. All. Runjaic.

Palermo (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Veroli; Gyasi, Gomes, Blin, Giovane; Le Douaron, Vasic; Corona. A disposizione: Avella, Pizzuto, Augello, Palumbo, Segre, Brunori, Ranocchia, Nicolosi, Avena, Pohjanpalo, Ceccaroni. All. Inzaghi.