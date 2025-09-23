Coppa Italia, alle 18.30 c'è Udinese-Palermo: le formazioni ufficiali
FirenzeViola.it
Alle 18.30 va in scena la seconda sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia tra Udinese e Palermo. Ecco le formazioni ufficiali, con l'ex Fiorentina Zaniolo che parte dal 1'.
Udinese (3-5-2): Sava; Palma, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Buksa. A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Atta, Ehizibue, Camara, Kristensen, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto. All. Runjaic.
Palermo (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Veroli; Gyasi, Gomes, Blin, Giovane; Le Douaron, Vasic; Corona. A disposizione: Avella, Pizzuto, Augello, Palumbo, Segre, Brunori, Ranocchia, Nicolosi, Avena, Pohjanpalo, Ceccaroni. All. Inzaghi.
Pubblicità
News
Spesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Spesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivo
2 Trevisani: "Tifosi viola si credono più bravi degli allenatori di turno. La Fiorentina interessa solo a Firenze"
Copertina
Curva Fiesole diserta il settore ospiti: "Basta speculazioni sui tifosi, prezzi popolari per settori popolari"
Mario TeneraniSe non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com