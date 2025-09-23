Fabregas: "La vittoria ti rinforza, i ragazzi sono felici ma domani serve un altro successo in Coppa"

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, che domenica ha espugnato il Franchi in rimonta ha parlato alla vigilia della gara di Coppa Italia con il Sassuolo. Proprio da questa sfida uscirà l'avversaria della Fiorentina. Ecco le sue parole a Sport Mediaset: "Mi aspetto una gara nella quale dobbiamo prendere il controllo della partita dall'inizio, cominciare con tanta energia. Vogliamo vincere e dobbiamo dimostrarlo dal primo minuto, facendo una gara molto completa"

Che clima c'è in spogliatoio? "Ovviamente la vittoria ti rinforza, ti fa lavorare in un'altra maniera, anche se io provo a farlo nello stesso modo. L'ambiente e l'atmosfera aiutano tantissimo, già dall'anno scorso cercavamo sempre la vittoria, dobbiamo continuare in Coppa Italia, la mentalità deve essere questa. C'è un grande spogliatoio, i ragazzi sono felici e contenti, ma il calcio non si ferma mai e dobbiamo andare domani a prendere un'altra volta la vittoria".