COPPA ITALIA, Doveri dirigerà Juventus-Fiorentina

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, COMMISSO CHIAMA CASTRO: "TI SONO VICINO" Come appreso da Firenzeviola.it, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha chiamato in questi minuti il centrocampista viola Gaetano Castrovilli, dicendogli che gli è vicino e di farsi forza. Tutta la società, a cominciare da lui, tutti i tifosi e tutta... Come appreso da Firenzeviola.it, il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha chiamato in questi minuti il centrocampista viola Gaetano Castrovilli, dicendogli che gli è vicino e di farsi forza. Tutta la società, a cominciare da lui, tutti i tifosi e tutta... NOTIZIE DI FV VIOLA, DA JACK A CASTRO: IL PUNTO SUI RINNOVI La vittoria contro il Venezia al Franchi ha dato ancora più slancio alla Fiorentina, che continua a lottare per un posto in Europa. Non c'è solo il campo però nel futuro dei viola ed infatti i dirigenti sono già al lavoro per rinnovare i... La vittoria contro il Venezia al Franchi ha dato ancora più slancio alla Fiorentina, che continua a lottare per un posto in Europa. Non c'è solo il campo però nel futuro dei viola ed infatti i dirigenti sono già al lavoro per rinnovare i... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 aprile 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi