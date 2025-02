Coppa Italia, Castro spinge il Bologna in semifinale. Atalanta ko

vedi letture

L'Atalanta, alle prese con i tanti infortuni "denunciati" nel pre gara da Gasperini si ferma ai quarti di finale di Coppa Italia. A volare in semifinale è il Bologna di Vincenzo Italiano, che batte la Dea per 1-0 a Bergamo grazie ad un gol all'80esimo di Castro. Italiano raggiunge la semifinale di Coppa Italia per la quarta volta dopo le edizioni con la Fiorentina.