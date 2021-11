COPPA EURO '20, In mostra venerdì in Campidoglio

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La Coppa degli Europei di calcio conquistata dalla nostra Nazionale sarà messa in mostra a Roma, in occasione della gara Italia-Svizzera in programma venerdì allo stadio Olimpico, per due giorni, a partire da domani, giovedì 11 novembre. L'Amministrazione capitolina, in collaborazione con la FIGC, farà allestire le sale consiliari di due municipi cittadini, il X e il VI. Gli appuntamenti sono previsti dalle 9.30 alle 12.30 per la sede di Ostia e dalle 15.30 alle 19 per quella di Tor Bella Monaca. Venerdì sarà invece la sala Giulio Cesare in Campidoglio ad ospitare il prestigioso trofeo sportivo. "L'esposizione della Coppa degli Europei di Calcio è un appuntamento che volevamo condividere con la città - ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri - perché quella grande vittoria è stato un grande momento unificante di tutto il Paese in un'estate che ci ha regalato gioie sportive indimenticabili. Il calcio è il nostro sport più popolare e questa mostra realizzata in collaborazione con la Federazione e il presidente Gravina vuole essere la prima molla da cui far ripartire un'idea di investimenti diffusi sullo sport in tutto il territorio cittadino. In questo senso - ha concluso il primo cittadino di Roma - è stata una scelta naturale quella di ospitare la coppa nelle sale consiliari di due territori come quelli del X e del VI Municipio ancora prima che in Campidoglio". "La Coppa di Euro 2020 vinta dagli Azzurri a Wembley è degli italiani, rappresenta un patrimonio nazionale di emozioni condivise, che è nostra intenzione restituire a tutti gli appassionati - ha affermato il presidente della FIGC Gabriele Gravina - siamo particolarmente felici che l'esposizione del trofeo a Roma, città che ha ospitato 4 gare della manifestazione itinerante organizzata dalla UEFA, coinvolga sia il centro che la periferia, perché il calcio è uno sport molto amato proprio per la sua trasversalità e la sua multidimensionalità. Ringrazio il Sindaco Gualtieri per la disponibilità, la Nazionale quando gioca a Roma si sente a casa". "La scelta di esporre la coppa degli Europei nei Municipi di Ostia e Tor Bella Monaca non è casuale" ha commentato l'assessore comunale al Turismo e allo Sport Alessandro Onorato. (ANSA).