CONVOCATI, Torreira recupera. Torna Kokorin

La Fiorentina ha appena pubblicato sul proprio profilo Twitter l'elenco dei convocati per l'attesissima sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Nella lista dei giocatori a disposizione di Vincenzo Italiano torna Aleksandr Kokorin, che era stato out diverse settimane per un fastidio muscolare. Nonostante il problema fisico accusato nel finale di Sassuolo-Fiorentina, anche Lucas Torreira, come confermato precedentemente da Italiano nella conferenza stampa di oggi, è arruolabile per il match di domani. Tutta la rosa (ad eccezione dello squalificato Martinez Quarta) a disposizione per il tecnico viola, ecco la lista dei 24 convocati:

Amrabat, Biraghi, Bonaventura,Cabral, Callejon, Castrovilli, Igor, Dragowski, Duncan, Gonzalez, Ikone, Kokorin, Maleh, Milenkoivc, Nastasic, Piatek, Rosati, Saponara, Sottil, Terracciano, Terzic, Torreira, Venuti.