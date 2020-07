CONVOCATI, Ribery c'è. Pure Vlahovic e Castrovilli

L'allenatore Iachini ha diramato la lista dei giocatori convocati per l'impegno interno di domani sera che attende la Fiorentina contro il Cagliari. Regolarmente presente Ribery, per il quale si temeva vista la botta alla caviglia subita in quel di Parma, al pari di Castrovilli. Non c'è l'infortunato Benassi (LEGGI QUI il report completo), così come lo squalificato Pezzella. Torna anche Vlahovic: di seguito ecco l'elenco completo.

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Dalle Mura, Igor, Lirola, Milenkovic, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Castrovilli, Chiesa, Duncan, Ghezzal, Pulgar.

Attaccanti: Cutrone, Kouame, Ribery, Sottil, Vlahovic.