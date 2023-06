CONVOCATI, Italiano chiama tutto il gruppo per la finale

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la finale di Conference League contro il West Ham. Ovviamente il tecnico ha deciso di chiamare tutto il gruppo, anche chi come Castrovilli e Sirigu non prenderanno parte al match. Di seguito l'elenco pubblicato dalla Fiorentina.

Portieri: Terracciano, Sirigu, Cerofolini, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, M. Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora, Saponara.

Attaccanti: Brekalo, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Sottil.