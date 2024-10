CONVOCATI, Ci sono Kean (che non gioca) e 4 Primavera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

C'è anche Moise Kean tra i convocati da Raffaele Palladino per la trasferta di San Gallo, anche se la Fiorentina specifica che è solo aggregato e dunque non giocherà. Nella lista a sorpresa anche Christensen e i giovani Baroncelli, Caprini, Rubino e Harder. Qualcuno andrà comunque in tribuna visto che la lista è di 27 giocatori. Assenti solo gli infortunati Gudmundsson, Pongracic e Mandragora.

La lista dei convocati viola per la partita contro il St. Gallen:

1) ADLI Yacine

2) BARONCELLI Leonardo

3) BELTRÁN Lucas

4) BIRAGHI Cristiano

5) BOVE Edoardo

6) CAPRINI Maat Daniel

7) CATALDI Danilo

8) CHRISTENSEN Oliver (P)

9) COLPANI Andrea

10) COMUZZO Pietro

11) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

12) DE GEA QUINTANA David (P)

13) GOSENS Robin Everardus

14) HARDER Jonas

15) IKONE Nanitamo Jonathan

16) KAYODE Michael Olabode

17) KEAN Bioty Moise (aggregato alla squadra)

18) KOUAME Kouakou Christian Michael

19) MARTINELLI Tommaso (P)

20) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

21) MORENO Matías Agustín

22) PARISI Fabiano

23) RANIERI Luca

24) RICHARDSON Michael Amir Junior

25) RUBINO Tommaso

26) SOTTIL Riccardo

27) TERRACCIANO Pietro (P)