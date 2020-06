CONTI, Faccio il tifo per il Franchi. Mi preoccupo...

Il noto conduttore fiorentino, Carlo Conti, ha parlato della possibilità di un nuovo stadio a Campi Bisenzio. Questo ciò che ha detto: "Io andrei a vederla ovunque la Fiorentina, l'importante è tifare per i viola. Rimango comunque per il Franchi anche perché poi non so cosa succederebbe di quel luogo lì. Mio figlio? Molto tifoso viola, ma anche del Barcellona".