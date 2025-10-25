Conte: "Parole di Marotta? Io non lascio i dirigenti a parlare della partita"

(ANSA) - NAPOLI, 25 OTT - "L'Inter appena può manda Marotta. Per il Napoli vengo io a parlare. Una grande squadra deve fare corrette valutazioni e capire perché ha perso commentandolo con l'allenatore". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte a Dazn commentando le parole del presidente dell'Inter sul rigore con cui il Napoli si è portato sull'1-0.

"Questo - ha detto Conte - è totalmente nocivo, io non avrei permesso a un dirigente, anche se Marotta è ora il presidente, di commentare. Lo rispetto ma venire a fare queste dichiarazioni toglie anche cose all'allenatore di cui parlare. Io non ho mai chiesto a un dirigente di fare il papà e venire a parlare". (ANSA).