Yerry Mina potrebbe andare in Turchia: lo vuole il Fenerbahce

Yerry Mina potrebbe andare in Turchia: lo vuole il FenerbahceFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:58News
di Redazione FV

Yerry Mina potrebbe finire in Turchia. L'attuale difensore del Cagliari con un passato anche alla Fiorentina resta uno dei punti di riferimento sui quali la compagine sarda ma si sta informando il Fenerbahce, che nelle ultime ore avrebbe anche intensificato i contatti per assicurarsi l'esperto centrale della nazionale colombiana. Lo riferisce il portale turco Habergo, che spiega come i gialloblù di Super Lig avrebbero individuato nel classe '94 un rinforzo ideale per rimpolpare la propria linea arretrata. Il Fenerbahce sta valutando bene prima di procedere all'affondo, con il focus in particolare che si sofferma sullo stato fisico di Mina.