Yerry Mina potrebbe andare in Turchia: lo vuole il Fenerbahce
FirenzeViola.it
Yerry Mina potrebbe finire in Turchia. L'attuale difensore del Cagliari con un passato anche alla Fiorentina resta uno dei punti di riferimento sui quali la compagine sarda ma si sta informando il Fenerbahce, che nelle ultime ore avrebbe anche intensificato i contatti per assicurarsi l'esperto centrale della nazionale colombiana. Lo riferisce il portale turco Habergo, che spiega come i gialloblù di Super Lig avrebbero individuato nel classe '94 un rinforzo ideale per rimpolpare la propria linea arretrata. Il Fenerbahce sta valutando bene prima di procedere all'affondo, con il focus in particolare che si sofferma sullo stato fisico di Mina.
Pubblicità
News
Le più lette
2 Colpaccio viola: arriva Atta dall'Udinese in un'operazione da 25 milioni più (svariati) bonus. Nella notte sorpasso sul Milan
Copertina
LiveFabio Grosso si presenta: "La Fiorentina è una grandissima opportunità. Voglio una Viola competitiva e duratura. Lavoreremo sul 4-3-3"
Lorenzo Di BenedettoIl mercato che non ti aspetti: 34 milioni già investiti e una doppia strategia possibile. Rilancio di Commisso o cessioni "dolorose"? Paratici sta costruendo la sua Fiorentina con intelligenza: caccia agli esterni, ne servono almeno tre
Angelo GiorgettiColpi fatti prima delle uscite e super multa archiviata: la Fiorentina dà segnali di forza. Dragusin, quelle frasi infelici del procuratore e la retromarcia. Un sondaggio per Gil. E a proposito di Grosso nello spogliatoio…
Mario TeneraniParatici per ora non vende, compra... Dragusin un colpo che spiega molto. Arriva un esterno forte: Bakayoko possibile. Koleosho e Thorstvedt sono vicini
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com