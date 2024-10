CONFERENCE, I risultati delle 21: vincono i New Saints

FirenzeViola.it

Si sono da poco concluse anche le gare delle 21 di Conference League. Tra queste, spicca il pari tra Betis e Copenaghen come la vittoria dei New Saints, vecchi avversari della Fiorentina, contro l'Astana. Questi i risultati della serata:

Betis - Copenhagen 1-1: 8' Ezzalzouli, 76' rig. Diks (C)

HJK - Dinamo Minsk 1-0: 46' Moller

Mlada Boleslav - Lugano 0-1: 39' Steffen

O. Lubiana - LASK 2-0: 14' Blanco, 80' Schwaizer

Paphos - Heidenheim 0-1: 25' Mainka

The New Saints - Astana 2-0: 40' Holden, 78' rig. McManus

TSC - Legia 0-3: 11' Kapustka, 47' Luquinhas, 62' Chodyna