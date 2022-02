COMUNE FI, Rocco-Jocker: Nardella era stato solidale

In riferimento alle dichiarazioni del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, da Palazzo Vecchio si esclude che il presidente “tra le istituzioni cittadine” chiamate in causa possa riferirsi all’amministrazione comunale, considerato il comunicato dell’assessora Albanese a nome di tutta la giunta, e considerate le parole del sindaco Dario Nardella espresse pubblicamente in un’intervista a Rtv38 e anche in forma privata con un sms allo stesso Rocco Commisso. Questa la nota fatta pervenire in questi minuti dal Comune di Firenze alla stampa in riferimento alle parole pronunciate dal n.1 viola che aveva sostenuto che, dopo lo striscione con il volto di Jocker appeso su Ponte Vecchio, nessuna delle istituzioni locali avesse espresso solidarietà a Commisso.