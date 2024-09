COMPAGNONI, Viola ha tante incognite ma in Conference...

FirenzeViola.it

Il telecronista SkySport Maurizio Compagnoni ha parlato al sito OA Sport e, tra i vari temi trattati, ha commentato anche le possibilità della Fiorentina in Conference League: "Non vedo molte formazioni, sulla carta, superiori ai Viola, ovviamente il Chelsea sì, ma la squadra di mister Raffaele Palladino deve svegliarsi ed in fretta. L’inizio di stagione è stato complicatissimo, sia in Serie A sia in Europa con la doppia sfida con la Puskas Academy che si è trasformata in due match pessimi. Le incognite sono numerose.

Albert Gudmundsson tra infortunio al polpaccio e questioni giudiziarie rischia un anno complicato. Andrea Colpani si deve svegliare e penso che ci sia anche molto altro da migliorare per i viola. In poche parole la Fiorentina deve darsi una bella sistemata e in tempi rapidi”.