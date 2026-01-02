Como, Fabregas sul mercato: "Stiamo cercando chances per migliorare la rosa"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - "Il mercato non è chiuso, abbiamo sempre parlato di un mercato difficile. In questo momento non posso dire che non faremo niente come non posso dire che non arriverà nessuno. Stiamo cercando opportunità per migliorare la squadra, per il momento non c'è niente. Non penso che interverremo con operazioni a titolo definitivo, se faremo qualcosa penso sarà in prestito". Lo ha detto il tecnico del Como Cesc Fabregas, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese. "L'obiettivo è continuare a migliorare. Sempre con lucidità e tanta attenzione; nel 2025 abbiamo fatto 18 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte.

Proveremo a migliorare questo risultati con la nostra filosofia, continuando a crescere nella cultura del lavoro. Come mentalità abbiamo fatto un grande passo in avanti quest'anno, nel 2026 mi aspetto ancora di più"- ha aggiunto. "Io al Chelsea per sostituire Maresca? Niente da dire. Sono qua e sono l'allenatore del Como, e spero per un periodo abbastanza lungo - ha concluso -. L'Udinese è una squadra fisica e tosta, che non ha paura di niente, sono giocatori forti in questo contesto. Credo siano tra le top cinque squadre in Europa per altezza media: dobbiamo provare a fare la partita con le nostre armi, penso che possiamo fare male all'Udinese se metteremo in campo i concetti che abbiamo preparato". (ANSA).