Viola imbattuta in casa con la Cremonese: le statistiche più curiose del match

vedi letture

Come al solito, sul sito ufficiale della Lega Serie A compaiono le più curiose statistiche riguardanti il prossimo turno di campionato. Queste, per inciso, quelle relative a Fiorentina-Cremonese:

"In terra toscana i precedenti ufficiali fra le due squadre sono 8 con i viola finora imbattuti: 4 le vittorie della Fiorentina (l’ultima per 3-2 nella Serie A 2022/23) e 4 anche i pareggi (l’ultimo per 0-0 nella Coppa Italia 2022/23).

Fiorentina squadra che subisce più gol nella Serie A 2025/26: 28 reti subite in 17 turni, come Udinese e Torino. La Fiorentina subisce gol da 14 gare consecutive, con un totale di 23 reti: ultimo clean sheet a Vienna nel 3-0 di Conference League del 23 ottobre scorso. Fiorentina squadra che manda in gol meno calciatori subentrati nella Serie A 2025/26: 1 come Napoli, Udinese, Torino e Parma.

Cremonese senza gol da 282’: ultima rete firmata Sanabria al 78’ di Cremonese-Lecce 2-0 del 7 dicembre scorso. Cremonese senza gol da 210’ in trasferta: ultima rete firmata Vardy al 50’ del match vinto 3-1 a Bologna l’1 dicembre scorso.

Tra Paolo Vanoli e Davide Nicola terzo incontro ufficiale: nei due precedenti fra Torino e Cagliari nella Serie A 2024/25, una vittoria interna per parte. Rolando Mandragora ha segnato finora 5 reti ed è il capocannoniere della Fiorentina in questa Serie A stabilendo il suo nuovo primato in un singolo campionato. Federico Bonazzoli è il capocannoniere della Cremonese 2025/26: 5 le reti dell’attaccante italiano, che hanno portato 9 punti alla squadra grigiorossa.

Nel 2025 solo Lautaro Martinez (15) e Christian Pulisic (12) hanno segnato più gol di Kean esclusi i calci di rigore (11). Nel 2025 nessun calciatore ha registrato più minuti di De Gea in Serie A (3420’ in 38 partite)".