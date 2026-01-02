Juve, Spalletti non ha dubbi: "Abbiamo urgenza di dare soddisfazioni ai tifosi"

(ANSA) - TORINO, 02 GEN - "Spero che il 2026 sia un anno di soddisfazioni per tifosi: abbiamo l'urgenza di darle a una delle tifoserie più numerose al mondo, cercheremo di fare il meglio possibile": è questo l'augurio di Luciano Spalletti per il nuovo anno che attende la Juventus. "Sono soddisfatto di quanto ho visto in questi mesi - il primo bilancio del tecnico bianconero sulla sua esperienza sotto la Mole iniziata lo scorso 30 ottobre - ma abbiamo la possibilità di migliorare ancora: se non riuscissimo a prendere qualcosa in più dobbiamo essere consapevoli di aver sprecato delle potenzialità, mi aspetto questa continua ricerca di empatia di squadra". (ANSA).