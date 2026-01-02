Juve, Spalletti non ha dubbi: "Abbiamo urgenza di dare soddisfazioni ai tifosi"
(ANSA) - TORINO, 02 GEN - "Spero che il 2026 sia un anno di soddisfazioni per tifosi: abbiamo l'urgenza di darle a una delle tifoserie più numerose al mondo, cercheremo di fare il meglio possibile": è questo l'augurio di Luciano Spalletti per il nuovo anno che attende la Juventus. "Sono soddisfatto di quanto ho visto in questi mesi - il primo bilancio del tecnico bianconero sulla sua esperienza sotto la Mole iniziata lo scorso 30 ottobre - ma abbiamo la possibilità di migliorare ancora: se non riuscissimo a prendere qualcosa in più dobbiamo essere consapevoli di aver sprecato delle potenzialità, mi aspetto questa continua ricerca di empatia di squadra". (ANSA).
Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonesedi Luca Calamai
1 Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
FirenzeViolaGol, esperienza e polemiche. Dall'ascesa in Europa agli attriti coi tifosi: il ritratto di Solomon
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
