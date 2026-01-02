Cagliari-Milan 0-1: Leao regala la vetta ad Allegri. Esordio di Füllkrug
Nell'anticipo della diciottesima giornata di Serie A, il Milan batte 1-0 il Cagliari e, in attesa di Inter-Bologna, si prende la vetta della classifica. Nel giorno del ritorno in Sardegna di Massimiliano Allegri, i rossoneri inaugurano il loro 2026 con un successo, anche se a partire meglio sono i rossoblù, spinti da Palestra. Nel primo tempo c'è equilibrio, ma nella ripresa escono dai blocchi meglio i rossoneri, che infatti trovano l'1-0 al 50' con il sinistro sotto la traversa di Leão, servito da Rabiot.
Debutta anche Füllkrug, che entra proprio al posto dell'autore del gol giocando i primi minuti con il suo nuovo club. Inutile l'ingresso di Pavoletti per Pisacane: il Cagliari resta a 18 punti (la Fiorentina vincendo domenica può andare a -6 dai sardi), il Milan sale a 38 e aspetta Inter e Napoli.
