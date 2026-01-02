FirenzeViola Kean e il permesso dato dalla Fiorentina: avrebbe fornito la documentazione dell’emergenza. Ora palla a Vanoli

Moise Kean è atteso per l’allenamento della Fiorentina di domani, l’ultimo prima della partita contro la Cremonese di domenica al Franchi con Vanoli chiamato a decidere se farlo giocare o meno. Il centravanti viola ha chiesto ed ottenuto un permesso per affrontare problemi familiari. Il giocatore, secondo quanto appreso da FirenzeViola, avrebbe fornito ovviamente anche una documentazione che sgombrasse ogni dubbio sulla situazione di emergenza che stava affrontando, visto il momento delicato della Fiorentina che alla fine si è convinta, pur inizialmente contrariata, ad accordare il permesso.

Starà ora a Vanoli decidere se convocare il centravanti vista l'importanza della gara preparata con Piccoli e gli altri compagni rimasti al Viola Park a lavorare tutta la settimana e in ritiro da ieri. Decisivo lo stato mentale del giocatore ma probabile comunque una partenza dalla panchina.