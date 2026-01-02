Dal Viola Park, proseguono gli allenamenti: Kean non è ancora rientrato
Prosegue la preparazione al match contro la Cremonese per la Fiorentina, impegnata contro i grigiorossi al Franchi questa domenica pomeriggio, calcio d'inizio in programma per le ore 15. Un'altra partita delicatissima che la squadra di Vanoli sta preparando da giorni al Viola Park, dove anche oggi si è svolta la consueta seduta d'allenamento. Alla quale non ha preso parte Moise Kean, che da qualche giorno non si reca al centro sportivo di Bagno a Ripoli con un permesso da parte della società, ufficialmente per motivi familiari.
Il centravanti non è ancora rientrato nella casa del club viola, che intanto ha postato sui suoi canali ufficiali un video con l'allenamento odierno (visibile sul sito ufficiale della stessa Fiorentina). La squadra, come noto da ieri, resterà in ritiro fino al match contro la Cremonese.
