Tottenham, l'allenatore Franck è sicuro: "Paratici sta lavorando duramente per noi"

L'allenatore del Tottenham Thomas Franck, in vista della sfida contro il Sunderland di domenica, ha parlato ai media inglesi - tra cui il Daily Mail - rispondendo anche a una domanda sul futuro di Fabio Paratici, ormai prossimo a diventare il capo dell'area tecnica della Fiorentina: "Fabio è il direttore sportivo del Tottenham. Ho parlato con lui due volte ieri.

Sta lavorando duramente per il Tottenham. So solo che quando parlo con Fabio, con cui ho parlato due volte ieri, e con Johan Lange (il direttore tecnico del Tottenham), con cui ho parlato stamattina, entrambi stanno lavorando davvero molto, molto duramente".