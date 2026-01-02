Stasera Cagliari-Milan inaugura il 2026 della Serie A: le formazioni ufficiali
Si apre con Cagliari-Milan il 2026 del campionato italiano. La sfida, inaugurale del 18° turno di Serie A, è in programma stasera alle 20:45 e verrà seguita con attenzione anche dalla Fiorentina, invischiata coi sardi e altre squadre nella lotta salvezza. Ecco le formazioni ufficiali:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Rabiot, Modric, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao.
Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonesedi Luca Calamai
1 Effetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
FirenzeViolaGol, esperienza e polemiche. Dall'ascesa in Europa agli attriti coi tifosi: il ritratto di Solomon
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Angelo GiorgettiParatici a metà non serve: dovrà avere più potere di Ferrari per cambiare un modello che ha fallito. Missione piazza pulita anche intorno alla squadra. In tanti vogliono andarsene, sondati i procuratori
