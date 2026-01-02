Stasera Cagliari-Milan inaugura il 2026 della Serie A: le formazioni ufficiali

© foto di www.imagephotoagency.it
di Redazione FV

Si apre con Cagliari-Milan il 2026 del campionato italiano. La sfida, inaugurale del 18° turno di Serie A, è in programma stasera alle 20:45 e verrà seguita con attenzione anche dalla Fiorentina, invischiata coi sardi e altre squadre nella lotta salvezza. Ecco le formazioni ufficiali:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto; Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo, Obert; Esposito, Kilicsoy. 

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Rabiot, Modric, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. 