Dodo ritrova Solomon e lo accoglie in viola: "Che gioia ritrovarti, fratello!"

Oggi alle 19:20News
di Redazione FV

Manor Solomon è arrivato oggi a Firenze, da pochi minuti ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. L'israeliano arriva in viola dal Tottenham, dopo il prestito al Villarreal, e proprio nel capoluogo toscano ritroverà come compagno di squadra Dodo. I due, infatti, hanno già condiviso lo spogliatoio ai tempi dello Shakhtar Donetsk, nell'esperienza più importante avuta fin qui in termini realizzativi dall'esterno d'attacco classe '99.

Se lo ricorda bene il brasiliano, che accoglie il nuovo acquisto al Viola Park anche tramite i propri account social: "Che gioia poter giocare di nuovo a fianco a te, fratello!", scrive Dodo su una foto che ritrae i due con la maglia degli ucraini, postata su Instragram. Qua sotto lo scatto: