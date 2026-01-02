Lazio, riecco Sarri. Dopo l'operazione al cuore, il tecnico è tornato in campo

di Redazione FV

Dopo l'operazione al cuore a cui si è sottoposto nei giorni scorsi, Maurizio Sarri è tornato al suo posto sul terreno di gioco a guidare la sua Lazio. Lo annuncia la società biancoceleste sui suoi social network, postando la prima immagine del tecnico tornato oggi sul campo a dirigere gli allenamenti.

L'allenatore, così, nonostante i problemi di salute torna saldamente al suo incarico, pronto a guidare i suoi uomini anche nel 2026.