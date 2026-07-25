Como-Chalobah, brusca frenata nella trattativa con il Chelsea
FirenzeViola.it
Brusca frenata nella trattativa tra Como e Chelsea per Trevoh Chalobah. L'incontro andato in scena nelle ultime ore tra i due club per portare il difensore in riva al lago non ha infatti portato a passi avanti sperati. Come racconta Sky Sport il Chelsea avrebbe abbassato le pretese economiche a 30 milioni di euro più bonus per il giocatore. Ma durante il confronto è emerso che i 5 milioni di bonus sarebbero legati a obiettivi facilmente raggiungibili, rendendo di fatto invariata la richiesta dei Blues. Da qui il raffreddamento dell'intesa tra le parti, con il difensore che dunque resta al momento lontano.
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