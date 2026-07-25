Roma-Bologna, per Sportitalia trattativa nel vivo per Castro
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La Roma sta cercando un vice Malen ed ha messo gli occhi anche sull'attaccante del Bologna Santiago Castro. La notizia circola già da qualche giorno e Sportitalia dà l'aggiornamento sulla trattativa, che sarebbe entrata nel vivo.
L'attaccante, 11 reti in 51 presenze nella scorsa annata, piace molto a Gasperini e la Roma metterà sul piatto 30 milioni di euro più 5 di bonus. Il suo arrivo metterebbe alla porta ancora di più Artem Dovbyk, accostato anche alla Fiorentina.
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