Il ds del Sassuolo su Volpato: "Mi è parso tranquillo, lo aspettiamo"

vedi letture

Così il ds del Sassuolo, Francesco Palmieri, a SportMediast sul caso Cristian Volpato: "C'è poco da commentare, abbiamo appreso tutto dalla stampa. Abbiamo sentito il ragazzo e ci è parso sereno e tranquillo, vediamo come evolve la cosa, ci sono gli organi competenti. Noi lo aspettiamo in ritiro e lo abbracceremo quando rientrerà".