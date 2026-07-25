Fratelli Insigne di nuovo insieme dopo 13 anni? Ci pensa la Sampdoria

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I due fratelli Lorenzo e Roberto Insigne, entrambi attaccanti, potrebbero tornare a giocare insieme a distanza di ben 13 anni dall'ultima volta. Allora lo fecero con la maglia del Napoli dove Insigne scrisse 10 anni di storia azzurra mentre Roberto fece una sola presenza prima di andare in prestito al Perugia, prima di una serie infinita di altre squadre prima della cessione definitiva nel 2018. Ci sta pensando la Sampdoria che ha già preso il più grande e famoso dei due fratelli ma ora pensa di prendere anche l'altro, in uscita dall'Avellino.