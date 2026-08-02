Endrick contro i viola convince ma è in uscita dal Real, Roma alla finestra

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Il brasiliano Endrick, che sabato ha aperto le marcature del Real Madrid contro la Fiorentina è stato autore di una prova convincente che ha elogiato anche José Mourinho ma l'attaccante resta comunque in uscita dopo il prestito al Lione della passata stagione. Al termine dell'amichevoleil tecnico ne ha parlato in termini positivi, come di altri singoli: "Dumfries ed Endrick si sono allenati tre giorni e hanno giocato oltre 70 minuti. Uno sforzo fantastico che per me ha un significato. Li ho ringraziati per quello che ci hanno dato. Mi è piaciuto tutto" ha detto. Ma le belle parole non dovrebbero appunto cambiare le sorti del giocatore.

Fra i club attenti alla situazione del giocatore, rientrato prima dalle vacanze post Mondiale (a differenza ad esempio del connazionale Vinicius), c'è la Roma e la stampa francese rilancia l'ipotesi che nei prossimi giorni il club giallorosso proverà a farsi sotto. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto anche se l'operazione in generale resta complessa.