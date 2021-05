COMMISSO, Ora parto per gli USA. Ragazzi e donne...

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, parla così al sito ufficiale del club viola a margine della giornata di visita al Viola Park riservata a squadra femminile e Primavera: "Non solo quello delle donne sarà un bellissimo padiglione, ma sarà l'unico centro sportivo italiano che metterà insieme la prima squadra maschile, quella femminile e le giovanili di tutte e due. Speriamo che nel tempo invece di 300 persone a vedere le ragazze, ne avremo 3000. Per questo ho fatto così lo stadio! I giovani invece hanno chiesto solo se c'era il Wi-Fi, e gli ho detto che non ci sarà se non si vince! (ride, ndr) Ora parto per l'America, volevo dire a loro quant'è bello questo Viola Park. Sono qui per dar loro la possiiblità di vedere cos'è successo fino a oggi, speriamo che a settembre 2022 le gru se ne vadano e i ragazzi potranno giocare. Il passaggio per la prima squadra sarà di soli 300 metri!".