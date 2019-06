COMMISSO, Montella farà benissimo. Batistuta...

Ieri è andato in scena l'incontro ta il patron viola Rocco Commisso e Vincenzo Montella a New York, ecco proprio le parole del magnate italo-americano ai microfono del TGR Rai Toscana: "Quando abbiamo cominciato a prepararsi per luglio e registrare tutta la squadra sono stato da subito convinto e lo sono tuttora che Montella farà benissimo alla Fiorentina. Lui è già stato qui ed ha trovato successi importanti,. L'esperienza degli ultimi mesi sarà fondamentale per il successo di domani. Batistuta in società? Non lo so ancora, non posso fare promesse che non sono in grado di mantenere, forse sì, forse no. A Firenze per il calcio storico? Non ci sarò questa domenica, ma mi è stato comunicato e sarò presente per la finale il 24: sono onorato dell'invito del sindaco. Un messaggio per i tifosi? Un giorno alla volta speriamo di riuscire a dare felicità a tutti i tifosi della Fiorentina".