COMMISSO, Già fatto meglio della scorsa stagione

NOTIZIE DI FV RI-CONFERENCE, MA IL SOGNO EUROPEO CE LO DEVE REGALARE ATENE Credevo che la sceneggiatura fosse diversa, che la serata in onore di Ranieri (Claudio) portasse con se un risultato positivo per il Cagliari da mettere come ciliegina sulla torta dei saluti al loro Mister ma noi, birichini, abbiamo rotto le uova nel paniere di questa ultima... Credevo che la sceneggiatura fosse diversa, che la serata in onore di Ranieri (Claudio) portasse con se un risultato positivo per il Cagliari da mettere come ciliegina sulla torta dei saluti al loro Mister ma noi, birichini, abbiamo rotto le uova nel paniere di questa ultima... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 24 maggio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi