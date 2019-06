COMMISSO BIS, Chiesa rimarrà al 99%. Firenze...

Rocco Commisso attualmente si trova sugli spalti in una zona riservata dove si godrà la finale del calcio storico fiorentino. Queste le sue dichiarazioni a RTV38: "Che devo dire....è una cosa incredibile, c'è grande tradizione e storia, sono italiano e mi emoziono davanti alla più bella città d'Italia...vuoi che mi metto a piangere? Spero e voglio farvi divertire con la Fiorentina, ma niente promesse. Io non faccio promesse se non le posso mantenere. Chiesa rimane? Io fino a oggi posso dire che resta, poi non so se c'è qualcosa che non conosco io, ma al 99% ci sta che resta per un anno. De Rossi? Troppi nomi..."