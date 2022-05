COMMISSO, Arrabbiato per le voci sulla cessione

Il TGR Rai Toscana questa sera è tornato sulla giornata, ricca di appuntamenti, di Rocco Commisso in America, nella quale il patron viola, più magro, sorridente e disponibile con tutti, ha partecipato all’evento inaugurale della Lega di Serie A in quel di New York. Il tycoon - si sottolinea nel servizio - si è arrabbiato solo sulle voci che circolano a Firenze: “Non ho intenzione di vendere la Fiorentina” ha ribadito alle 300 persone presenti (quasi tutte le società italiane rappresentate). C’erano anche altri dirigenti gigliati tra cui Mark Stephan, a.d. della società e anche di Mediacom, nonché Joe Barone, dg della Fiorentina. Commisso si è detto contento dell’accordo con la Lega che serve tra l’altro a costruire un dialogo importante con CBS e la folta comunità di appassionati al nostro campionato. Infine, Barone non tornerà a Firenze prima della metà di giugno, mentre Commisso è atteso in agosto.