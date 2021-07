COLUCCI, Italiano saprà riaccendere Firenze

L'allenatore Leonardo Colucci ha parlato anche del suo ex compagno di squadra Vincenzo Italiano alla Fiorentina nel corso di Stadio Aperto, trasmissione di approfondimento su TMW Radio. Ecco la sua risposta sul neo tecnico viola: "Ho giocato 6 anni assieme a Vincenzo e ci sentiamo spesso. Ha voglia, ha sentito il richiamo di una città, di una proprietà e di un certo blasone. Coi rischi del caso, eh, ma non so chi avrebbe rifiutato. La situazione con lo Spezia è stata più grande di lui: lo conosco e so che valori e che principi abbia. Se gli danno tempo potrà creare entusiasmo, e a Firenze basta una fiammella per ripartire, e riportare la Fiorentina dove dovrebbe stare”.