COLONNESE, Lotta Europa con la Roma. Ikoné...

L'ex difensore Francesco Colonnese ha parlato in vista della sfida tra Fiorentina e Inter di sabato: "Contro le grandi la Fiorentina magari non ha fatto punti ma sempre grande prestazioni. Trovano l'Inter in difficoltà, a un bivio: se vuole recuperare non può più fare passi falsi. I viola sul campo hanno mostrato equilibrio e organizzazione, sono queste le partite in cui devono fare la differenza i giocatori se vogliono puntare all'Europa League. La Fiorentina deve fare la lotta con la Roma, che è anche in Europa a differenza della Lazio. L'Atalanta invece mi sembra superiore come rosa".

Le piacciono Milenkovic e Igor?

"Si completano bene, Igor è migliorato molto negli anni mentre Milenkovic adesso è tornato sul suo ruolo ideale. La coppia è forte, centralmente la Fiorentina è solida. Quarta è un altro giocatore bravo ma la sensazione è che questi due al momento gli siano superiori".

Come valuta Ikoné?

"Se uno è goleador è perché ci è nato, però può migliorare. Gli manca un po' di cattiveria, forse anche in allenamento non serve cercare la rete a effetto ma gonfiare la rete. Tra tutti però mi sembra quello che può migliorare di più, i vari Gonzalez e Sottil non troppo".