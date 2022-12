CISTANA, Voglia tornare in A, ma con il Brescia

Il difensore del Brescia Andrea Cistana, accostato più volte anche alla Fiorentina, ha parlato nel corso della presentazione del calendario ufficiale spiegando il legame con le Rondinelle: “Riguardo ai tempi del mio rientro copio le parole di Bisoli. Spero di esserci presto, finora per me è un campionato sfortunato, ho già saltato un po’ di partite. Per me è un orgoglio giocare nel Brescia, ho fatto tutto il settore giovanile e chi gioca a calcio sa che è difficile fare un percorso così, sempre con la stessa maglia.- continua Cistana come riporta Bresciaingol.it - Baggio è stato il mio idolo, a Brescia è giustamente una divinità, assistetti alla sua ultima partita al Rigamonti contro la Lazio, ero piccolo, ma mi è rimasta dentro quella giornata. Ora il mio desiderio è quello di tornare in serie A con la maglia della squadra della mia città”.