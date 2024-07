CIOFFI, Biraghi forte. Lovric ha caratteristiche da Palladino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Gabriele Cioffi, allenatore fiorentino reduce dalla seconda parentesi all'Udinese, ieri sera è stato ospite di Sky Sport e in collegamento con il ritiro della Fiorentina, parlando anche del capitano viola Cristiano Biraghi: "Biraghi è un giocatore forte, si ritaglierà un ruolo importante anche quest'anno. In ritiro non si può lavorare e basta, anche il divertimento fa parte della crescita di un gruppo".

Che giocatore è Lovric?

"E' un ragazzo d'oro, un ragazzo pulito e un gran lavoratore, sono aspetti che devono essere tenuti in considerazione. Un giocatore di quantità, ma che in questa trova anche qualità. Ha caratteristiche che può abbinarsi bene al gioco di Palladino, a me piace".