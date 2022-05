CINQUINI, Viola ha tutto per andare in Europa. Odri...

Oreste Cinquini, ex dirigente della Fiorentina, ha così parlato della stagione viola: "La squadra di Italiano sta bene, viene da una grande vittoria con la Roma e ha tutto ciò che serve per arrivare almeno in Conference League. Lunedì avrà una partita difficile, anche perché la Samp non è ancora salva. Se arriveranno risultati confortanti dagli altri campi, la squadra di Giampaolo potrebbe avere meno motivazioni e questo potrebbe avvantaggiare la Fiorentina. In ogni caso la stagione dei viola è stata ottima, speriamo ci sia la ciliegina sulla torta".

Sui giocatori: "Torreira ha fatto una grandissima stagione, è risultato essere determinante. Faranno di tutto per trattenerlo. Invece Odriozola spesso non viene impiegato perché Italiano gli preferisce Venuti. Ma Alvaro quando giocava alla Real Sociedad sembrava dovesse diventare il nuovo terzino della nazionale, poi è passato a Madrid e quella maglia pesa parecchio, infatti si è un po' perso. Vediamo quale sarà il suo futuro".

Sulla Conference League: "Anche se ad oggi è vista come una coppetta è pur sempre una vetrina per i giocatori. Poi la Fiorentina non gioca le coppe europee da diversi anni, dunque potrebbe essere un primo ritorno internazionale".

Sui possibili nomi come Berardi o Deulofeu: "Il primo è un gran giocatore punto fermo della nazionale, mentre per il secondo sarà dura perché trattare con i Pozzo è difficile. Secondo me deve essere Italiano ad impostare il mercato sia in entrata che in uscita, ma molto dipenderà dal fatto che la Fiorentina disputi una coppa o meno".