CILE, Annullata gara col Perù: Pulgar rientra

L’amichevole fra Perù e Cile in programma il 19 novembre a Lima non si giocherà. La decisione è stata annunciata dalla Federcalcio cilena attraverso una nota spiegando che i giocatori della Roja hanno deciso di non scendere in campo a causa della crisi sociale e politica che sta attraversando il paese da circa un mese. Tutti i giocatori faranno quindi ritorno ai rispettivi club prima del previsto. Quindi anche Erick Pulgar, convocato dalla sua nazionale per le due amichevoli, farà rientro a Firenze nei prossimi giorni.