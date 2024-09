CIES, Le rose più costose della A: Fiorentina settima

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il CIES, l'osservatorio sul calcio mondiale, dopo la conclusione del mercato ha stilato la graduatoria delle rose più costose della Serie A, in base a ciò che ogni club ha costruito per costruire l'organico. E a spiccare in vetta c'è la Juventus, al decimo posto in assoluto a livello planetario e al primo in Italia, con una spesa complessiva - bonus compresi - di 626 milioni di euro. Seguono il Napoli, per la cui rosa sono stati investiti 394 milioni di euro, e il Milan: 375 milioni.

Solo quarta l'Inter campione in carica: per dare a Simone Inzaghi la squadra attualmente a sua disposizione sono stati investiti 329 milioni di euro, trecento in meno rispetto a quelli spesi dalla Juve. Al quarto e quinto posto, molto vicine, ecco Roma (261) e Atalanta (258). Fiorentina (196) e Bologna (171) precedono la Lazio a quota 161 milioni di euro investiti.