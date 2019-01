CHIEVO, Oggi la sentenza definitiva sulla penalità

Oggi la sentenza definitiva sul Chievo Verona. Si riunisce infatti il Collegio di garanzia del CONI per esprimersi definitivamente sul processo sportivo relativo alle plusvalenze, ritenute dalla procura FIGC come "fittizie", della squadra di Verona. Federazione che contesta la "Manifesta e reiterata elusione delle norme di pridenza e correttezza contabile" penalizzando il club di tre punti. L'annullamento dell'handicap cambierebbe la prospettiva della squadra, che salirebbe al penultimo posto in classifica e magari cambierebbe anche le strategie di mercato.