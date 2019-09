CHIESA, Fiorentina da riconquistare. Berna...

Una missione per due. Interessante confronto tra Federico Chiesa e Federico Bernardeschi questa mattina su La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano risalta come i due ex compagni debbano rispettivamente riconquistare Fiorentina e Juventus. Il viola è rimasto nonostante fosse finito nel mirino dei rivali, il bianconero paga l'abbondanza della rosa. In comune hanno avuto in passato la fiducia di Paulo Sousa che ha bloccato il trasferimento in prestito alla SPAL del primo e quello definitivo al Sassuolo del secondo. Bernardeschi, al contrario di Chiesa è diventato una riserva di lusso dopo esser stato un baluardo di Massimiliano Allegri, il viola non ha problemi di posto fisso, ma il corteggiamento dei bianconeri di quest'estate ha un po' scucito i rapporti con il mondo Fiorentina che lui, a partire da domani, vorrà già ricucire.