CHIESA, "Che emozione essere qui". E Antognoni...

In occasione dell'inaugurazione del "Davide Astori Playground" a Betlemme hanno parlato molti personaggi di Fiorentina e Cagliari. Di seguito le parole dei presenti nell'ordine in cui vengono riportate da violachannel.tv.

Gino Salica (vice presidente Fiorentina): "È stata una grande emozione, quando siamo entrati abbiamo visto questo gigantesco nome sul muro e questa bellissima struttura che è l'unica che è qui a Betlemme. Siamo molto felici e molto orgogliosi. Credo che Diego ed Andrea Della Valle, che hanno voluto fortemente quest'opera e questo progetto, possano essere fieri di quello che abbiamo fatto insieme al Cagliari".

Federico Chiesa (Fiorentina): "È stato bello vedere i familiari che firmavano per lui, è stato un momento molto emozionante e dobbiamo ricordarsi che siamo qui per lui".

Nicolò Barella (Cagliari): "È un bellissimo progetto e speriamo aiuti in tutti i modi, siamo felici per i bambini di Betlemme".

Vitor Hugo (Fiorentina): "È un'emozione grandissima fare parte di tutto questo, vedere che il nome di Davide arrivare così lontano per fare bene a tutti i bambini di Betlemme. Non ho parole per descrivere l'emozione indescrivibile che provo".

Tommaso Giulini (presidente Cagliari): "Questo meraviglioso murales grande e nero, in stile playground è importante per una terra dilaniata dalle problematiche dove anche portare l'acqua alle case è un problema".

Giancarlo Antognoni (club manager Fiorentina): "È il logo adatto per inserire questo nome che per noi è sempre presente, ma ricordarlo a Betlemme ha un fascino maggiore".

Cristobal Montiel (Fiorentina): "È una grande emozione, ci fa piacere essere qui per lui e per far arrivare il nome di Davide anche a Betlemme è molto significativo e fa tanto piacere".