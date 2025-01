CHAMPIONS, Vincono 1-0 sia Milan che Inter

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il minimo indispensabile, ma la missione si può considerare compiuta. L'Inter torna in Italia con tre punti, che la avvicinano ulteriormente all'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League: la squadra di Simone Inzaghi supera 1-0 lo Sparta Praga. Allo Stadion Letna basta il gol segnato in avvio di Lautaro Martinez, poi la gara scivola via nella totale gestione della formazione ospite - in giallo questa sera - e un paio di squilli dei padroni di casa, fermi dal 15 dicembre, murati da un Sommer più attivo del solito. È il successo che Inzaghi voleva, i temuti spareggi sono sempre più lontani: potrebbe addirittura bastare un pareggio nell'ultima giornata, ma a San Siro con il Monaco l'Inter cercherà una vittoria per evitare qualsiasi calcolo. In Repubblica Ceca, ne è arrivata una striminzita e con mordente relativo, ma pur sempre utile alla causa.

Buona la prima in Europa per Sergio Conceicao. Dopo la prima sconfitta in campionato, l'allenatore portoghese stasera a San Siro ha conquistato il suo primo successo in Champions alla guida dei rossoneri e ha avvicinato il Milan alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Il Diavolo ha superato il Girona di misura grazie a un gol del suo uomo migliore, ha infilato il quinto successo consecutivo e s'è issato al sesto posto. A questo punto, in caso di vittoria all'ultimo turno a Zagabria contro la Dinamo di Cannavaro, la squadra rossonera è certa di far parte del G8 di questa Champions League e di evitare, di conseguenza, la fase play-off che andrà in scena a febbraio.