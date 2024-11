CHAMPIONS, Pulisic-Leao-Abraham e il Milan vince 3-2

FirenzeViola.it

Il Milan vince 3-2 sul campo dello Slovan Bratislava. Dopo un botta e risposta nel primo tempo, l'ingresso di Lea sembra far pendere l'ago della bilancia per il Milan che si porta sul 3-1 ma un gol dei padroni di casa riaccende la gara proprio negli ultimi minuti anche se il risultato di 2-3 premia comunque i rossoneri che fanno un bel passo avanti in classifica grazie alla terza vittoria consecutiva. I marcatori: al 21' Pulisic porta in vantaggio il Milan infilando il pallone nell'angolino basso sinistro su assist di Abraham, al 24' Barseghyan con un pallonetto beffa Maignan e ristabilisce subito la parità.

Nella ripresa entra Leao per Okafor e il portoghese va a segno al 68' riportando in vantaggio il Milan che al 71' fa il tris con Abraham. All'88 Marcelli riapre la gara che però fa registrare solo un doppio giallo e l'espulsione per Tolic.