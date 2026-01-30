Fiorentina su Massolin del Modena, ma c'è la concorrenza dell'Inter
La Fiorentina punta gli occhi sul centrocampista rivelazione del Modena, Yanis Massolin. Centrocampista di ottima fisicità, che può ricoprire più ruoli del centrocampo. Secondo quanto appreso dall'esperto di mercato Orazio Accomando, sia la Fiorentina sia l'Inter hanno chiesto informazioni per il classe 2002. Il Modena ha già fissato il prezzo del cartellino sui 5 milioni (bonus compresi), anche se in caso di cessione i canarini vorrebbero garantirsi la presenza del centrocampista fino a fine stagione con la formula del prestito.
