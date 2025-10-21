Champions League, il Napoli ne prende sei in Olanda, l'Inter dilaga in Belgio: i risultati
Due goleade, una prodotta e una subita, nel martedì sera di Champions League per le italiane. A Bruxelles tutto facile per l'Inter, che si impone per 4-0 contro l'Union Saint-Gilloise, con vantaggio sugli sviluppi di calcio d'angolo di Denzel Dumfries e raddoppio in pieno recupero nel primo tempo con Lautaro Martinez; due gol anche nella ripresa, che portano la firma di Hakan Calhanoglu (su rigore) e Francesco Pio Esposito, al primo centro in carriera in Champions. Serata horror invece per il Napoli in Olanda sul campo del Psv Eindhoven: gli azzurri vanno anche in vantaggio con un colpo di testa di Scott McTominay, poi arriva la valanga biancorossa - con complicità di una difesa azzurra tragicomica -, prima l'autorete di Buongiorno, poi Saibari, Dennis Man (doppietta per l'ex Parma), Ricardo Pepi e Driouech (valanga interrotta per un attimo dal secondo gol di McTominay, sempre di testa) per un risultato a suo modo storico per la squadra di Antonio Conte, che perde 6-2, una notte da incubo macchiata anche dall'espulsione per proteste al 76' di Lorenzo Lucca.
Nelle altre gare della serata, il Psg fa meglio addirittura del Psv e ne fa sette a domicilio al Bayer Leverkusen (2-7 il finale), mentre il big match del martedì va all'Arsenal, che in casa contro l'Atletico Madrid soffre nel primo tempo ma poi dilaga alla distanza, concludendo sul 4-0, da segnalare anche il 6-1 nel pomeriggio del Barcellona sull'Olumpyacos e il 53esimo in 51 gare in Champions per Erling Haaland, a segno nel 2-0 del Manchester City sul campo del Villarreal.
- Arsenal - Atletico Madrid 4-0 57’ Gabriel (A), 64’ Martinelli (A), 67’ Gyokeres (A), 70’ Gyokeres (A)
- Copenaghen - Borussia Dortmund 2-4 20' Nmecha (B), 33' autogol Anton (C), 61’ rigore Bensebaini (B), 76’ Nmecha (B), 87’ Fabio Silva (B), 90' Dadason (C)
- Bayer Leverkusen - PSG 2-7 7' Pacho (P), 38' Aleix Garcia (B), 41' Doué (P), 44' Kvaratskhelia (P), 40'+3 Doué (P), 50’ Nuno Mendes (P), 54’ Aleix Garcia (B), 66’ Dembelé (P), 90' Vitinha (P)
- Newcastle - Benfica 3-0 32' Gordon (N), 71’ Barnes (N), 83’ Barnes (N)
- PSV - Napoli 6-2 31' McTominay (N), 35' autogol Buongiorno (P), 39' Saibari (P), 54’ Man (P), 80’ Man (P), 86’ McTominay (N), 87’ Pepi (P), 89' Driouech (P)
- Royale Union SG - Inter 0-4 41' Dumfries (I), 45' Lautaro (I), 53’ rigore Calhanoglu (I), 76’ Pio Esposito (I)
- Villarreal - Manchester City 0-2 17' Haaland (M), 40' B.Silva (M)
I risultati delle 18:45:
- Barcellona - Olympiacos 6-1 7' Fermin Lopez (B), 39' F. Lopez (B), 54' rigore El Kaabi (O), 68' rigore Yamal (B), 74' Rashford (B), 76' Fermin Lopez (B), 79' Rashford (B)
- Kairat Almaty - Pafos 0-0
